На одному з чеченських телеканалів показали репортаж про затримання мешканок республіки, яких запідозрили в шахрайстві через окультизм. Із затриманими на камеру провели "профілактичну бесіду" і змусили вибачитися.

Детальніше про те, які ще курйозні події відбулись в Росії за вівторок, 16 березня – у програмі.

Читайте також 250 тисяч доларів готівкою: Кадиров жартома вимагав гроші від ФБР за "кухаря Путіна"

Лукашенко і Путін – близнюки

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко мають багато спільного. Наприклад, їхня реакція на фільм про білоруського диктатора.

Навальний назвав колонію концтабором

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував пост в інстаграмі, в якому назвав ІК-2 в Покрові, де він відбуває термін "наш доброзичливий концтабір". Навальний розповів про суворий режим об'єкта, згадавши про роман "1984" Джорджа Оруелла.

До теми Справжній концтабір, – Навальний опублікував перший допис з колонії

Московський релігійний культ

Є враження, що релігію, яка вчить добра і миру, московські священники вперто перетворюють на агресивний культ, який не визнає інших точок зору та готує своїх адептів до війни.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 березня: