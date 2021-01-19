У неділю в Росії стартував другий сезон найвідомішого у світі політичного триллеру – "Повернення Олексія Навального". Серіал обіцяє розтягнутися як мінімум на 2,5 роки. Саме стільки зараз шиють найвідомішому російському опозиціонеру.

Про курйозні події, які трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.

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Протрампівських активістів чекають на Росії

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що протрампівські активісти хочуть отримати російське громадянство.Офіційна представниця МЗС Марія Захарова розповіла, що їй насилають повідомлення проханням пояснити, як це можна зробити

Кадировський "мохаммедоз"

Глава Чечні Рамзан Кадиров вшанував пам'ять легендарного боксера Мохаммеда Алі. На своїй інстаграм-сторінці він написав, що з дитинства захоплювався тим, хто для багатьох став кумиром і прикладом для наслідування.

Новий олімпійський гімн

В Росії запропонували замінити їхній олімпійський гімн на воєнну "Катюшу". За словами олімпійської чемпіонки з фехтування на шпагах Софії Великої, це патріотична пісня, яка відома не тільки росіянам, а й міжнародній громадськості.