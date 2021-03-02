У власності патріарха Кирила знайшли великий палац. Він розташований у Геленджику – поблизу нерухомості президента Росії Володимира Путіна. Однак палац священнослужителя коштує в 5 разів менше.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще курйозні події відбулися в Росії в понеділок, 2 березня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Космічна угода Росії і Сьєрра-Леоне

Скандал довкола Земфіри

Російська співачка Земфіра випустила перший за 8 років альбом – він називається "Бордерлайн". Замість великого захоплення він викликав лише скандал та звинувачення. Американський артист, який народився в Росії, Лео Луганський звинуватив Земфіру в плагіаті обкладинки альбому.

Тріщина на космічній станції

На російському модулі Міжнародної космічної станції знизився тиск. Там зафіксували витік повітря через тріщину. Для того, аби аварію полагодити, туди залучили багато речей. Зокрема, навіть спиртові серветки та шматки поролону.

Масове святкування у Росії

60-річчя польоту Юрія Гагаріна в космос хочуть масштабно відсвяткувати – запустити в космос повітряні кульки з млинцями. У такий спосіб, ймовірно, хочуть показати 2 версії форми Землі.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 березня: