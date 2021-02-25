Вєсті Кремля: Конкуренти Навального намагаються щось на нього "розкопати"

Відео опозиціонера Олексія Навального про палац Путіна переглянули 113 мільйонів людей. Пропагандисти Володимир Соловйов та Дмитро Сосновський у віповідь провели своє рослідування в інстаграмі. Вони виявили, що Навальний відпочивав на Канарах.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

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Танк із штучним інтелектом

Російський танк "Армата" отримав штучний інтелект. Тепер він самостійно має визначати цілі, розпізнавати їх та знищувати на полі бою. Екіпажу не потрібно буде прицілюватись, а лише вказати правильний напрямок.

Російська республіка на Уралі

Ексміністр юстиції Росії запропонував створити російську республіку із столицею в Єкатеринбурзі, що на Уралі. Олександр Колесніков заявив, що в російського народу нема своєї республіки й національної автономії. Він запропонував обєднати 46 областей, 3 міста та Єврейську республіку.

Нова російська релігія

Владимир Познер завітав на програму "Церковь.Критика", де заявив, що православ'я – найгірша форма християнства. Натомість російський депутат сказав, що "піскотряс – це творіння Господа". Він начебто бачив, що жителі молились машині для очистки снігу з доріг.

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