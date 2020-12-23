У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 грудня – поведінка Олівера Стоуна може свідчити про те, що останніми роками відомий режисер перебуває в постійному угарі. Але, схоже, нещодавно він поміняв дилера. Найвидатнішим журналістом року у Росії назвали Владислава Соловйова. Це ще одна подачка згори, аби він ще натхенніше вливав у вуха людям пропаганду.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Робот "Фьодар" міг стати причиною тріщини на МКС. Держдума "погодила" повернення витверезників.