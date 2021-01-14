У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 січня – нову російську зброю назвали на честь коханця Катерини Другої. Будівництво підводних ракет просувається лише на екрані: створили відеоролик про майбутню зброю. Президент Туркменістану придумав новітні методи боротьби із COVID-19. В державі заборонили приходити на роботу без сиропу настоянки солодки.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Росіян перевиховують: диктатор забороняє вживати матюки. У Білорусі гопота бориться з сніговиками та ялинками.