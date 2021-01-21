У російських космонавтів на МКС закінчилась їжа, проте згодом їх почали годувати США. Ймовірно, серед їжі були й знамениті "ніжки Буша", які у 1990-х роках врятували від голоду не одну російську родину.

Про курйозні події, які трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.

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Зірка інавгурації

На інавгурації 46-го президента США Джо Байдена усіх знаменитостей засліпила доволі старенька зірка – 79-річний політик Барні Сандерс. Завдяки своєму образу він став героєм не одного мему соцмережах. Мовиться зокрема про його звичайну парку та рукавички.

"Спутник-V" на Сахаліні

У Росії стартувала масова вакцинація проти коронавірусу. Фактично ящики з препаратом "Спутник-V" почали розвозити по всій території країни. Відділений острів Сахалін виключенням не став, проте зустрічали там препарат – дещо незвично.

Перемога над сиром

В Челябінску працівниця однієї з фірм вкрала продукцію на 1 мільйон рублів. Проти неї відкрили кримінальне провадження. Водночас росіяни з метою економії перейшли на замінник сиру.