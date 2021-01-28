Пересічні росіяни намагаються з'ясувати, навіщо Володимир Путін збудував собі величезний палац, та ще й у Геленджику. І як це завжди буває – найдурніший варіант і виявився "правильним".

Джерело: 24 канал

Які ще курйозні події трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля".

До теми Все через НАТО: у ФСБ пояснили, чому закрили польоти над палацом Путіна

Кіносоюз Росії за звільнення Навального

Союз кінематографістів Росії засудив кримінальне переслідування Олексія Навального та його соратників. Там вимагають звільнення опозиціонера. Відповідна заява з'явилася на сайті спільноти.

Нові "суперліки" від коронавірусу

Один із розробників нервово-паралітичної речовини "Новачок" анонсував випуск препарату, який лікуватиме від COVID-19. За його словами, ліки вже навіть протестували на добровольцях.

Вакцина від Мадуро

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро знайшов коронавірусну панацею. Він представив "чудодійні" ліки та запевнив, що вони повністю справляються з симптомами коронавірусу.

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