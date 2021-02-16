Вєсті Кремля: Навальному у СІЗО не дають солі

Олексія Навального хочуть оштрафувати на 950 тисяч рублів у справі про нібито наклеп на ветерана Другої світової. У відповідь опозиціонер попросив у судді рецепт засолювання огірків. Однак на сіль прийшлось чекати дуже довго.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого трапилося в Російській Федерації 16 лютого – читайте далі.

У минулому випуску Вєсті Кремля: Ілон Маск покликав Путіна в Clubhouse

Пристрасть Путіна до олівців

Президент осії Володимир Путін зустрівся з головою компанії "Роснафта" Ігорем Сечіним. Під час зустрічі глава Кремля періодично гладив підставку для олівців.

Clubhouse забанив Соловйова

Російський пропагандист Володимир Соловйов вже зареєструвався в новій мережі Clubhouse і відкрив там переговорну кімнату. Однак його одразу відправили в бан. Сам же Соловйов назвав це "утисками свободи слова".

До теми Що таке Clubhouse, яка він працює і як туди потрапити: все про популярну соцмережу

Затримання у Білорусі

В Білорусі продовжують затримувати людей. За вихідні, 13 – 14 лютого, в руках силовиків опинились 68 людей, які просто прийшли на музичний концерт, ще 19 затримали під час катання на лижах. У МВС вважають, що всі вони раніше брали участь в мітингах.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 лютого на 24 каналі: