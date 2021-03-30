Члени Громадської комісії спостереження Володимирській області відвідали опозиціонера Олексія Навального в колонії. Це зробили після того, як його захисники повідомили про погіршення здоров'я опозиціонера.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на вівторок, 30 березня – у програмі.

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Російська ведуча впала в ефірі

Ведуча одного з російських телеканалів Катерина Стриженова впала у прямому ефірі ток-шоу "Час покаже". Її колега Руслан Осташко пояснив, що вона пошкодила руку.

Поліція перевіряє слова Соловйова

Поліція почала перевірку слів російського пропагандиста Володимира Соловйова, який порівняв Олексія Навального з Адольфом Гітлером. Правоохоронці попросили надати запис програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" за 16 лютого 2021 року.

До теми Пропагандист Соловйов порівняв Навального з Гітлером: за нього "взялася" поліція – відео

Виробництво електрокарів "Мураха"

"Туламашзавод" освоїв виробництво електрокарів "Мураха". Спочатку його створювали як транспорт для внутрішньозаводських вантажних перевезень. Весною 2019 року його представили широкій публіці.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Кремля" за 30 березня: дивіться відео