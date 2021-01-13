У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – головний ворог режиму Путіна та революціонер №1 на Росії повертається із закордонного лікування. Олексій Навальний анонсував, коли його чекати на батьківщині. Іжевська єпархія замовила на Різдво циркове шоу з козлами, мавпами і свастикою. Кажуть, що до Великодня сам патріарх обіцяв звірину на виставу привезти.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Жиріновський вривається в Голлівуд. Короночка проти алкоголю.