Вєсті Кремля: Навальний повертається у Росію. Шоу з козлами-нацистами
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – головний ворог режиму Путіна та революціонер №1 на Росії повертається із закордонного лікування. Олексій Навальний анонсував, коли його чекати на батьківщині. Іжевська єпархія замовила на Різдво циркове шоу з козлами, мавпами і свастикою. Кажуть, що до Великодня сам патріарх обіцяв звірину на виставу привезти.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Жиріновський вривається в Голлівуд.
Короночка проти алкоголю.
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