Вєсті Кремля: Навальний потрапив в матрицю

Ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному останні дні дають лише 2 таблетки ібупрофену на день. Попри те, що його здоров'я у в'язниці значно погіршилось. Він має сильні болі в різних частинах тіла.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на четвер, 25 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Коли Лукашенко піде на пенсію

Газ для церкви

Уряд Російської Федерації відніс релігійні організації до категорії споживачів "населення". Це дозволить знизити їм платежі за газ на 20%. Відповідну постанову прийняли після звернення патріарха РПЦ Кирила.

"Китайська делегація" в Криму

Китайська делегація, яка начебто відвідала окупований Крим у березні, виявилася групою дрібних торговців з Москви. Зокрема, вони торгують на ринках "Москва" та "Садовод".

Зверніть увагу "Китайська делегація" в Криму виявилася групою дрібних торговців з Москви

У своєму фейсбуці проросійський політик Вадим Рабінович розповів, що візит "китайців" міг стати відповіддю на позицію України щодо "Мотор Січі".

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З рублів зникне Хабаровськ

24 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про націоналізацію запорізького підприємства "Мотор Січ".

В Центробанку Росії хочуть прибрати зображення Хабаровська з купюри номіналом в 5 тисяч рублів. Замінять й низку інших нині зображених міст на російських купюрах.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 березня: дивіться відео