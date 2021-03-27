Вєсті Кремля: Моргенштерну заборонили співати пісню про Путіна

Кіровський районний суд Уфи заборонив реперу Алішеру Моргенштерну виконувати пісню "Володимир Путін – молодець!", яку написав тамада Олег Лихачов з Казані. За заявою позивача, музикант незаконно використовує пісню у своїй діяльності.

Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на п'ятницю, 26 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Ілля Кива порівняв науку із миттям рук

Путін посприяє постановці балету

Президент росії Володимир Путін постійно спілкується з діячами культури. На цей раз його попросили посприяти постановці балету до 200-річчя з дня народження Достоєвського. Путін пообіцяв підтримати проєкт.

Роскосмос відправлятиме туристів

До другої половини 2023 року Росія має намір вийти на ринок космічного туризму з цілком конкурентоспроможними пропозиціями. Роскосмос запропонував створити комерційні тури за конкурентоздатною ціною для всіх охочих.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 березня: дивіться відео