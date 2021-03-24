Самопроголошений президент Білорусі заявив про намір"невдовзі стати пенсіонером". Лукашенко сказав, що з 80 років піде на пенсію, проте наразі йому лише 66.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на середу, 24 березня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Крадіжка велосипедів у Франції на благо Росії

Лавров одягнув маску з дивним написом

Сергій Лавров відзначився неоднозначним написом на захисній масці про карантин. Ймовірно, причиною цьому стало його надто "поглиблене" знання англійської мови.

Феллон і жарт про російську вакцину

Джиммі Феллон пожартував про російську вакцину та президента зокрема. Тож не лише російським пропагандистам дозволено жартувати над падінням Джо Байдена на сходах зокрема.

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Жириновський відреагував на інтерв'ю Собчак

Володимир Жириновський запропонував заборонити брати інтерв'ю з вбивцями після відео Ксенії Собчак. Проте зважаючи на останні заяви про "Путіна-вбивцю" збоку США – це може стосуватися і російського президента.

Слідчий комітет проти нацистів

У слідчому комітет Росії вигадали ще одне заняття для підлеглих. Працівникам СК доручили шукати і карати нацистських злочинців.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 березня: дивіться відео