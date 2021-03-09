Вєсті Кремля: Лукашенко бідніший навіть за очільника Кремля

Журналісти телеграму NEXTA опублікували фільм про багатство самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з назвою "Золоте дно". Спочатку вони хотіли зробити "невеликий огляд" майна білоруського правителя, але потім почали розслідувати бізнес-схеми диктатора.

Про найкурйозніші події в Росії, станом на вівторок, 9 березня – у програмі.

До теми Палац Лукашенка: NEXTA показало фільм про статки білоруського диктатора

Цензура на російському каналі

У комедійному шоу на російському каналі "ТНТ" показали пародію на Володимира Соловйова і Дмитра Кисельова. Але потім скетч видалили з ютубу, а з кінотеатру Premier випуск пропав цілком.

Хромов привітав жінок з 8 Березня

Ленінградський полковник Юрій Хромов опублікував в інстаграмі відеозвернення, в якому привітав жінок з 8 Березня. Він запропонував відзначати в коментарях акаунти колишніх коханих, щоб їх забрали в армію.

Продуктові карточки для малозабезпечених

В Новосибірську заговорили про продуктові картки. Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що можна подумати над введенням по всій країні таких "продовольчих сертифікатів" для малозабезпечених.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 березня: