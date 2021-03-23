Вєсті Кремля: Крадіжка велосипедів у Франції на благо Росії

Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Французька поліція розшукує працівника російського консульства за крадіжки велосипедів. Чоловік розмістив понад 300 оголошень про продаж транспортних засобів загальною вартістю понад 100 тисяч євро.
Детальніше про курйозні події, які відбулись в Росії станом на вівторок, 23 березня – у програмі.
Варто прочитати Україна – це не забите прикордоння: історики розвінчали міф про окраїну Російської імперії
В Держдумі поставили президента Володимира Путіна в один ряд з Катериною Великою. Імператриця, за легендою, першою в Росії вакцинувалась від віспи, а Путін – від коронавірусу.
Мешканцям міста Усть-Кут Іркутської області на вимогу Федеральної служби Росії заборонили споглядати за зірками в межах "Всесвітньої ночі тротуарної астрономії". Формально захід "прикрили" через роздавання агітації однієї з правозахисних організацій.
В одному із райвідділів повісили інформаційні листки зі списком міжнародних організацій та ЗМІ, які нібито ведуть антиросійську діяльність. Прикрасили інформаційну дошку плакатом із закликом "безжально давити русофобію". Ця картинка – копія нацистського плаката 1930-х років, який закликав боротись із марксизмом.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 березня: дивіться відео