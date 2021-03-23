Французька поліція розшукує працівника російського консульства за крадіжки велосипедів. Чоловік розмістив понад 300 оголошень про продаж транспортних засобів загальною вартістю понад 100 тисяч євро.

Детальніше про курйозні події, які відбулись в Росії станом на вівторок, 23 березня – у програмі.

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Вакцинація Путіна

В Держдумі поставили президента Володимира Путіна в один ряд з Катериною Великою. Імператриця, за легендою, першою в Росії вакцинувалась від віспи, а Путін – від коронавірусу.

Заборонили дивитись на зірки

Мешканцям міста Усть-Кут Іркутської області на вимогу Федеральної служби Росії заборонили споглядати за зірками в межах "Всесвітньої ночі тротуарної астрономії". Формально захід "прикрили" через роздавання агітації однієї з правозахисних організацій.

Плагіат у поліції

В одному із райвідділів повісили інформаційні листки зі списком міжнародних організацій та ЗМІ, які нібито ведуть антиросійську діяльність. Прикрасили інформаційну дошку плакатом із закликом "безжально давити русофобію". Ця картинка – копія нацистського плаката 1930-х років, який закликав боротись із марксизмом.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 березня: дивіться відео