Вєсті Кремля: Космічна угода Росії і Сьєрра-Леоне

Росія домовилась про нерозміщення зброї в космосі з Сьєрра-Леоне. Мовиться про невелику країну в Західній Африці. Росіяни вже назвали цю угоду "важливим кроком на шляху запобігання перегонів з озброєння в космосі".

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще курйозні події відбулися в Росії в понеділок, 1 березня – читайте далі.

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Роковини смерті Бориса Нємцова

27 лютого, на шості роковини з дня смерті Бориса Нємцова, тисячі росіян вшанували його пам'ять. Водночас прокремлівські політики по-своєму відреагували на цю тему. Зокрема, виклали в соцмережі фото опозиціонера Іллі Яшина з підписом "Похайпив на пам'яті Немцова – можна і поїсти".

Пропаганда патріотизму на Росії

У Росії ще у 2015 році створили патріотичний рух школярів "Юнармія", який фінансує адміністрація президента Путіна. До 23 лютого вони запустили власне реаліті-шоу "Захисник". А вихідними в організацію близько 150 кузбаських школярів.

Росія увійшла до списку країн, в яких зростання цін на продукти може викликати невдоволення в населення

Видання Bloomberg назвало Росію країною, в якій зростання цін на продукти може спричинити невдоволення населення. До списку також увійшли Бразилія, Нігерія, Туреччина та Індія.

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