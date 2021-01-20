Російського опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про помешкання Володимира Путіна. Будинок глави Кремля, площею 17 691 квадратний метр, більше нагадує розкішний палац. На території є церква, амфітеатр, вертолітний майданчик і льодовий палац.

Про курйозні події, які трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.

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Путін у трусах Навального

Президент Росії Володимир Путін на свято Водохреща пірнув в ополонку. Однак поява глави Кремля в синіх трусах підірвала мережу. В людей виникли підозри, що він одягнув спідню білизну Олексія Навального.

Статуї Лаврентію Берії

В павільйоні атомної енергії на ВДНГ в Москві встановлять 2 фігури наркома внутрішніх справ СРСР організатора сталінських репресій Лаврентія Берії. Статуї мають складатись з силіконових голів "індивідуального виготовлення", акрилових очних яблук і натурального волосся. На створення експозиції витратять 1,28 мільярда рублів, це майже 490 мільйонів гривень.

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