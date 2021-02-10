Гендиректор "Калашнікова" вважає, що пістолет Лебедєва повинен бути таким масовим, яким був пістолет Макарова. Він розповів, що smart-рушниця МР-155 Ultima – це гаджет-зброя, яка здатна навчати. На ньому встановлений процесор з лічильником пострілів, компасом і відеозаписом.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

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Мілонов на фоні американського прапору

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Путін перевіряє зарплати вчених

Володимир Путін зажадав від міністра фінансів Антона Сілуанова, а також глави Міністерства науки і вищої освіти Валерія Фалькова перевірити виконання указу щодо підвищення зарплат вчених. Це сталося після того, як дослідниця з Новосибірська Анастасія Проскуріна розповіла про свій рівень доходу.

КАМАЗи намалювали слова "Putin Team"

Приблизно пів мільйона читачів президента Татарстану Рустама Мінніханова в інстаграмі 5 лютого побачили короткий ролик за участю трьох ралійних КАМАЗів і чинного чемпіона "Дакара" Дмитра Сотникова. Перегонові "монстри" колесами накреслили слова "Putin Team".

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