Вєсті Кремля: Кнайсль та інші 11 апостолів Путіна

Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Ексочільницю міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на весіллі з Володимиром Путіним, номінували однією з незалежних директорів "Роснефти". Також, крім неї, незалежним директором висунули колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
Детальніше про те, що ще цікавого відбулось в Росії станом на четвер, 4 березня – у програмі.
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Виправна колонія №2 у Володимирській області Росії, куди відправили відбувати покарання Олексія Навального, поставляє Федеральній службі виконання покарань Росії спідню білизну. Вона вже виконала контракт на постачання чоловічих трусів.
На Байконурі розслідують крадіжку деталей з дорогими рідкісними металами. Вона могла статися на майданчику №110, з якої колись стартував корабель "Буран".
Очільник Чечні Рамзан Кадиров вирішив пожартувати над Федеральним бюро розслідувань. Він опублікував фото з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого раніше оголосили в розшук, і захотів 250 тисяч доларів винагороди за повідомлення про його місцеперебування.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 березня: