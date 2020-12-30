У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня – Путін також відомий своєю "добротою". Тому подарував пряник та свій портрет хлопчику з Киргистану, хоча той хотів акції "Газпрому". США та деякі країни Європи вже розпочали масову вакцинацію населення від COVID-19. Росія ще раніше почала щепляти своїх громадян "Спутніком V". Втім чи така вона безпечна, якщо в Сколково везуть Pfizer?

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Історія про труси.