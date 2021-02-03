Вєсті Кремля: В кінотетатрах Росії запускають пропагандиські ролики про загрози протестів

У російських кінотеатрах перед сеансами почали демонструвати ролики, в яких озвучуються тези кремлівської пропаганди. Росіян попереджають про відповідальність за відвідування несанкціонованих мітингів. Пропагандисти переконують тих, хто прийшов у кіно в тому, що акції протесту нібито призводять до розвалу країни, приводячи як приклади Помаранчеву революцію і Революцію Гідності в Україні.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
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Російському опозиціонеру Олексію Навальному 2 лютого оголосили вирок – його засудили до 3,5 років позбавлення волі. А ще цього дня святкують міжнародний День Бабака.
Переможницю всеросійського фотоконкурсу "Краса Росгвардіі" Анну Храмцова звільнили зі служби свердловського управління національної гвардії. За словами Храмцової, звільнення відбулося після того, як вона виклала в інстаграм фото зі службових приміщень відомства.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" – дивіться за посиланням.