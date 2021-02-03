У російських кінотеатрах перед сеансами почали демонструвати ролики, в яких озвучуються тези кремлівської пропаганди. Росіян попереджають про відповідальність за відвідування несанкціонованих мітингів. Пропагандисти переконують тих, хто прийшов у кіно в тому, що акції протесту нібито призводять до розвалу країни, приводячи як приклади Помаранчеву революцію і Революцію Гідності в Україні.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого сталось у середу, 3 лютого – дізнайтесь далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Постачання квітів від Путіна

Бабак Навального

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 2 лютого оголосили вирок – його засудили до 3,5 років позбавлення волі. А ще цього дня святкують міжнародний День Бабака.

Краса Росгвардії

Переможницю всеросійського фотоконкурсу "Краса Росгвардіі" Анну Храмцова звільнили зі служби свердловського управління національної гвардії. За словами Храмцової, звільнення відбулося після того, як вона виклала в інстаграм фото зі службових приміщень відомства.