Син Рамзана Кадирова Адам переміг на свої перших виборах. 13-річного хлопчика призначили президентом учнівського самоврядування. Такий кар'єрний зріст здивував багатьох.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще події неоднозначні відбулися в п'ятницю, 19 лютого – дізнайтесь далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Росіяни винайшли новий "Супутник V"

Дискусія росіян

Росіянам чи не вперше дозволять щось обирати. У Москві проведуть опитування щодо того, яка саме архітектурна пам'ятка повинна бути встановлена ​​на Луб'янській площі. Пропозицій є багато. Однак вибір не великий: або Фелікс Дзержинський, або Олександр Невський.

Зміни для російських солдатів

Для російської армії замінять алюмінієвий посуд на пластиковий. Також використовуватимуть пластикові пляшки та кухлі. Однак про те, коли це зроблять – не уточнили.

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