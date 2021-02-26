Вєсті Кремля: Кадиров подякував Путіну за порятунок світу

26 лютого 2021 , 22:04
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Рамзан Кадиров заявив, що під керівництвом Володимира Путіна було проведено успішну операцію в чеченській війни. Він також подякував президенту Росії за знищення міжнародного тероризму.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще курйозні події відбулися в Росії в п'ятницю, 26 лютого – читайте далі.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 лютого: відео