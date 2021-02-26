Рамзан Кадиров заявив, що під керівництвом Володимира Путіна було проведено успішну операцію в чеченській війни. Він також подякував президенту Росії за знищення міжнародного тероризму.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі Які ще курйозні події відбулися в Росії в п'ятницю, 26 лютого – читайте далі. Цікаво Вєсті Кремля: Конкуренти Навального намагаються щось на нього "розкопати" Російські дипломати візком виїхали з КНДР Російські дипломати покинули Північну Корею на саморобній дрезині. Диппредставники у Пхеньяні вимушені були таким способом повертатися додому, адже внаслідок пандемії КНДР призупинила транспортне сполучення. Росія планує створити бойові машини-роботи Концерн "Уралвагонзавод" проводить розробку бойових роботизованих машин. За планами інженерів, вони мають з'явитися вже в найближчому майбутньому. Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 лютого: відео