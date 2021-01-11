Вєсті Кремля: Провокативне інтерв'ю Лукашенка і Колі. Кадиров "помстився" Трампу
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 січня – пропагандистська журналістка РФ взяла інтерв'ю у Олександра Лукашенка. Він покатав її на Mercedes, зводив на хокей, нагодував млинцями і познайомив з сином. Вочевидь, молодший їй сподобався. Рамзан Кадиров порівняв себе з Трампом після блокувань акаунтів в соцмережах.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Донер-Сталінський.
Starlink від Маска.
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