У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 січня – пропагандистська журналістка РФ взяла інтерв'ю у Олександра Лукашенка. Він покатав її на Mercedes, зводив на хокей, нагодував млинцями і познайомив з сином. Вочевидь, молодший їй сподобався. Рамзан Кадиров порівняв себе з Трампом після блокувань акаунтів в соцмережах.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Донер-Сталінський. Starlink від Маска.