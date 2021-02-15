Вєсті Кремля: Ілон Маск покликав Путіна в Clubhouse

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував російському президенту Володимиру Путіну поспілкуватися в соцмережі Clubhouse. Путін ще не відповів, але Маску вже пропонують забрати його на Марс.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого трапилося в Росії 15 лютого – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Росія відправить в космос 300 грамів вугілля

Пародія на віллу Навального

Господар вілли в німецькому Фрайбурзі, де нібито жив російський опозиціонер Олексій Навальний, зняв пародію на сюжет російських журналістів. Власник вілли прогулявся по дому так само як і пропагандисти, показавши все – зокрема і йоржик для унітазу.

Жириновський та Зюганов

Головний комуніст Росії Геннадій Зюганов звинуватив Володимира Жириновського у співпраці з "навальнятиною". Також мовилося і про підрив політичної стабільності в країні і загрозу Кремлю.

Розваги в Музеї смерті

Новосибірський Музей смерті підготував розважальну програму до Дня всіх закоханих. Парам пропонували покататися на катафалках "Перемога" по території міського крематорію.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі: