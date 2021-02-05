Вєсті Кремля: У Хабаровську виникли проблеми з бензином

У Хабаровську з'явились проблеми з бензином, водночас – виникли кілометрові черги поблизу АЗС. Однак влада Росії не поспішає допомагати містянам, ймовірно, через протести на підтримку ексглави регіону.

Які ще ситуації виникли у Росії станом на 5 лютого – у програмі "Вєсті Кремля".

До теми Вєсті Кремля: Путін нагодує усіх продуктовими талонами

У Росії – День силовика

Губернатор Санкт-Петербурга запропонував щорічно святкувати день силовика. Беручи до уваги скандальні події у Росії, зокрема арешт Навального та вбивство Нємцова – у Росії можна запровадити ще багато "символічних" для режиму свят.

У Росії почалися акції на підтримку Путіна

У Росії запустили флешмоб у підтримку Володимира Путіна. З 18 січня в країні почалася масова вакцинація від коронавірусу, щодо чого доручення дав саме російський президент. Акції в підтримку Путіна означають – вакцина почала діяти.

Протести щодо Навального скасували

У Росії почали скасовувати опозиційні протести в підтримку Олексія Навального. Від них відмовилися самі ж противники режиму Путіна. Відновити мітинги прибічники Навального планують навесні, коли від силовиків "буде легше втікати".