У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 грудня – в Росії закохана пара запросила на своє весілля друга-ФСБшника і після цього отримала 13 років колонії. Патріарх Кіріл виступив проти "лівих" свічок і попросив купувати лише ті, які виготовлені на фабриці "Софрино".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Мадам Брошкіна.