Вєсті Кремля: Фетиш на білизну Навального. Моторошний пам'ятник "Альонці"
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 грудня – найбільше культура фетишу на білизну розвинена в Японії. Російські небожителі, схоже, перейняли цю традицію. Про це свідчить ситуація з Навальним. Зі своїм розпадом СРСР забрав у росіян багато речей. І схоже, що вміння створювати притомні пам'ятники, одна з них.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Лавров і його снігуронька Алкомаша Захарова.
Кандидат на посаду губернатора.
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