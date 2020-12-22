У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 грудня – найбільше культура фетишу на білизну розвинена в Японії. Російські небожителі, схоже, перейняли цю традицію. Про це свідчить ситуація з Навальним. Зі своїм розпадом СРСР забрав у росіян багато речей. І схоже, що вміння створювати притомні пам'ятники, одна з них.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Лавров і його снігуронька Алкомаша Захарова. Кандидат на посаду губернатора.