Російський мільярдер Аркадій Ротенберг підставив дружнє плече Володимиру Путіну, визнавши, що палац неподалік Геленджика насправді належить йому. Він заявив, що начебто будує там готель. Ймовірно, тепер "захисник" Путіна візьме на себе й інші його гріхи.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Чим ще запам'ятався понеділок, 1 лютого – дізнайтесь у програмі.

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Таємні слова Путіна

Нещодавно Путін відвідав один з музеїв у Москві. Однак там він нашіптував на вухо наглядачці невідомі слова, які вона потім соромилась повторити. Що сказав російський президент – можна тільки здогадуватись. Однак деякі припущення щодо цього таки є.

Імперські штурмовики

У Росії впродовж вихідних затримали тисячі протестувальників, які підтримували Олексія Навального. Одна з мітингувальниць навіть потрапила в реанімацію через удар силовика, який "захищав спокій громадян". Однак пропагандист Володимир Соловйов звинуватив у цьому жінку, адже вона начебто його спровокувала.

Методи Жириновського

Володимир Жириновський захотів допомогти Путіну вирішити політичну кризу в країні. Згодом у нього виникла ідея, як це зробити. Зокрема, він запропонував відкрити у всіх містах "будинки" для самотніх громадян. Жириновський часто говорить на цю тематику та знає усю необхідну термінологію.