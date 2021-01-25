Вєсті Кремля: "Бутерброд" Навального, або Героїчна битва сніжками

Люди в Росії та кількох країнах вийшли на мітинги за Олексія Навального. Люди мужньо відбивались від поліцейських сніжками, закидали і автомобіль ФСБ. Варто зазначити, що російський опозиціонер запевняв, що Крим залишиться частиною Росії й більше ніколи не стане частиною України.

Джерело: 24 канал

Про курйозні події, які трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля".

Цікаво Вєсті Кремля: Російська вакцина "Спутник V" різко змінює свій склад

Мінус одна жінка

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян підтримала дії міліціонерів під час акцій протесту в підтримку опозиційного політика Олексія Навального, які відбулися 23 січня. "Те, як відпрацювали сьогодні, заслуговує окремого спасибі", – написала вона в соцмережі.

Анонімка для Соловйова

Російського пропагандиста Соловйова запідозрили в "просуванні" Навального. Він настільки намагався облити його брудом, що випадково зіштовхнувся з ефектом Барбари Стрейзанд і зробив його популярнішим. Тепер псевдожурналіста хочуть прибрати з ефіру.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" дивіться

.