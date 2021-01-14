У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 14 січня – у США існує трампізм – політична ідеологія, пов'язана із 45 президентом США Дональдом Трампом. Є люди, які віддали 4 роки життя, інвестуючи у трампізм. Проблема трампізму настільки серйозна, що компанії Apple та Google видалили зі своїх платформ соціальну мережу Parler. У ТіkТоk "запахло" педофілією.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: На BuzzFeed є стаття про 3 губернаторів-республіканців: Ларрі Хогана, Чарлі Бейкера і Філа Скота. Вони є критиками Трампа. Штурм Капітолію 6 січня змусив більшість критиків-республіканців переглянути свої погляди.