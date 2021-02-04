Вєсті Глобалайз: У Франції можуть заборонити носити хіджаб

Лідерка французького "Національного фронту" Марін Ле Пен отримує рекордні показники підтримки, згідно з опитуваннями. Політикиня виступає проти ісламізму. Вона вже пропонує ввести заборону на носіння хіджабу. Адже вважає, що використання саме такого елементу одягу пропагує екстремістську культуру ісламізму.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

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Скільки заробляють тіктокери

Тіктокери прив'язують свої електронні гаманці до краудфандингових платформ, а сам додаток використовують, аби себе прорекламувати. Якщо одні блогери таким чином заробляють на власні потреби і розваги, то іншим такий метод заробітку і справді допомагає у скрутних ситуаціях.

Португалія рухається до легалізації евтаназії

136 парламентарів у Португалії проголосували за легалізацію евтаназії. В законі йдеться про те, що таку процедуру можуть виконати тільки люди від 18 років і виключно у важкому й невиліковному стані. Крім цього, пацієнт повинен довести лікарю, що він ментально стабільний для ухвалення такого рішення.

Розкішний будинок за 2 фунти стерлінгів

Брати Твенефори розігрують розкішний будинок з двома спальнями, вітальнею і двома ванними кімнатами. Будь-хто може придбати лотерейний білет, а переможця хлопці оберуть випадковим чином. Вони розігрують апартаменти всього за 2 фунти стерлінгів

Ковідні тусовки

У Британії влаштують ковідні вечірки, а поліцейські борються з цим свавіллям в намаганнях зупинити поширення вірусу. Нещодавно правоохоронці штурмом взяли будинок в Ессексі, де 18 осіб вирішили провести гуляння. Кожен з них отримав штраф у 800 фунтів.