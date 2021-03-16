Вєсті Глобалайз: У Європі зростає попит на кокаїн
За даними моніторингового центру, кокаїн вживали 12 мільйонів європейців. Попри свою дороговизну, наркотик стає все популярнішим і завойовує європейський ринок.
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Детальніше про цікаві події світу, які відбулись станом на вівторок, 16 березня – у програмі.
До теми Російську чемпіонку Анну Орловску затримали з героїном: вона робила закладки в Москві
Трансгендери у спорті
Міссісіпі забороняє трансгендерним дівчатам та жінкам брати участь у шкільних спортивних змаганнях. Прихильники законопроєкту стверджують, що у трансгендерів є біологічна перевага у фізичних можливостях. Тому дозволяти змагатися їм у жіночих командах – несправедливо.
Заборона на йогу у школах
Новий законопроєкт в Алабамі скасує 30-річну заборону на йогу в державних школах. Однак привітання "намасте" все ще табу. Ця історія тягнеться ще з 1993 року, коли консерватори проголосували за заборону гіпнозу, медитації та "практики впливу" у школах та університетах.
27 мільйонів для родичів Флойда
Міннеаполіс заплатить родині Джорджа Флойда 27 мільйонів доларів для розгляду неправомірного судового позову. Ці гроші хочуть використати, щоб врегулювати всі судові питання, а саме – довести, що поліціянти перевищили свої повноваження і незаконно затримали Флойда, порушивши його конституційні права.
До теми Родині вбитого афроамериканця Флойда заплатять 27 мільйонів доларів
В Іспанії викрили групу наркодилерів
В іспанському місті Малага Європол спільно із правоохоронними органами п'яти країн "накрили гніздо" наркодилерів: 52 особи арештували, вилучили зброю, наркотики і склади з готівкою. Але головна знахідка – 9-метрова саморобна субмарина.
Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 16 березня:
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