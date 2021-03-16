За даними моніторингового центру, кокаїн вживали 12 мільйонів європейців. Попри свою дороговизну, наркотик стає все популярнішим і завойовує європейський ринок.

Детальніше про цікаві події світу, які відбулись станом на вівторок, 16 березня – у програмі.

До теми Російську чемпіонку Анну Орловску затримали з героїном: вона робила закладки в Москві

Трансгендери у спорті

Міссісіпі забороняє трансгендерним дівчатам та жінкам брати участь у шкільних спортивних змаганнях. Прихильники законопроєкту стверджують, що у трансгендерів є біологічна перевага у фізичних можливостях. Тому дозволяти змагатися їм у жіночих командах – несправедливо.

Заборона на йогу у школах

Новий законопроєкт в Алабамі скасує 30-річну заборону на йогу в державних школах. Однак привітання "намасте" все ще табу. Ця історія тягнеться ще з 1993 року, коли консерватори проголосували за заборону гіпнозу, медитації та "практики впливу" у школах та університетах.

27 мільйонів для родичів Флойда

Міннеаполіс заплатить родині Джорджа Флойда 27 мільйонів доларів для розгляду неправомірного судового позову. Ці гроші хочуть використати, щоб врегулювати всі судові питання, а саме – довести, що поліціянти перевищили свої повноваження і незаконно затримали Флойда, порушивши його конституційні права.

До теми Родині вбитого афроамериканця Флойда заплатять 27 мільйонів доларів

В Іспанії викрили групу наркодилерів

В іспанському місті Малага Європол спільно із правоохоронними органами п'яти країн "накрили гніздо" наркодилерів: 52 особи арештували, вилучили зброю, наркотики і склади з готівкою. Але головна знахідка – 9-метрова саморобна субмарина.

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Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 16 березня: