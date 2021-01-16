У Бельгії місто попросило вибачення за те, що 400 років тому – там страчували відьом. Мовиться про місто Льєр, ідея з вибаченнями з'явилася через даму на ім'я Кетлін ван ден Блюке. Її спалили в центрі міста, де зараз на місці страти стоїть "Відьомський камінь".

Які ще світові події запам'ятались станом на 16 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.

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Незаконні британські бутерброди

Нідерландські службовці вилучають бутерброди з шинкою у тих водіїв, що прибувають із Великобританії. Своє рішення нідерландці пояснили досить просто – треба було читати правила. Адже ще 1 січня британський урядовий портал видав документ, що стосувався нових норм перетину кордону для своїх громадян.

Заборона вуличних артистів

Із вулиць Лондона можуть зникнути артисти. Їхню діяльність планують заборонити. Вестмінстерська міська рада взялася за цю ініціативу ще у жовтні, але тоді зіткнулася із масштабними протестами біля дверей своєї адміністрації.

Посада у Мін'юсті США

У США посаду в Мін'юсті запропонували жінці, що писала про "перевагу" темношкірої раси. У 1994 році, коли Крістен Кларк вчилася у Гарварді на факультеті мистецтв, вона написала відповідну статтю в університетську газету.

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Образа від гольфіста

Гольфіст Джастін Томас образив гомосексуалів після того, як не влучив у лунку. Він вжив обсценну лексику, що асоціюється із негативним позначенням для людей нетрадиційної сексуальної орієнтації чоловічої статі.

Страта у США

У США стратили єдину жінку, що перебувала у федеральній в'язниці для смертників. Крім того, що Ліза Монтгомері єдина, та ще й перша жінка, яку стратили на федеральному рівні від 1953 року. Тобто востаннє смертну кару стосовно жінок засуджених за федеральними законами застосовували майже 70 років тому.

Зверніть увагу У США вперше за кілька десятиліть стратили жінку: подробиці

Умовний расизм Лани Дель Рей

Лану Дель Рей звинуватили в расизмі через відсутність темношкірих на обкладинці альбому. Скандал розгорівся на її інстаграм сторінці, де американська співачка і оприлюднила обкладинку під назвою Chemtrails Over the Country Club.

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