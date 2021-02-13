Вєсті Глобалайз: Вакцинуєшся в Ірані проти COVID-19 – станеш геєм

У Тегеран поставили першу партію вакцин "Супутник V". За 8 місяців має провакцинуватись 80 мільйонів іранців. Однак аятола Аббаса Тебрізіана закликав людей не наближатися до вакцинованих, адже вони отримали дозу "гейства".

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Чим ще запам'ятався тиждень, що минає, – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Вєсті Глобалайз: Німецька бабуся вбила 10 тисяч людей

Смертельні пранки на ютубі

Розігрувати людей можна по-різному. Нюанс лише у тому, що сам пранкер ніколи не знає, як той чи інший піддослідний зреагує на жарт. Американський ютюбер Тімоті Вілкс особисто в цьому переконався. У лютому 20-річного хлопця застрелили під час зйомок пранку про пограбування.

Отруєння 15 тисяч людей

У штаті Флорида невідомий намагався отруїти всіх мешканців міста Олдсмар. Хакер проник до системи очищення води та відреглював рівень гідроксиду натрію так, що той у більше ніж 100 разів перевищував норму.

Більше про це Хакери зламали очисні споруди у Флориді та спробували отруїти воду для 15 тисяч жителів

Розлад множинної особистості

Біллі Міліган помер у грудні 2014 року закріпивши за собою статус найвідомішої людини із множинним розладом. Але схоже, що його випадок посунеться із педесталу. У тілі 23-річної мешканки Техасу Бо Хупер живуть 13-річний хлопчик, жінка у кризовому віці, підліток Трейсі і ще 22 різних людини.

Оновлення в твіттері

Twitter розглядає можливість плати за підписку. Туди увійдуть твіт-дек та "Унікальний контент". Це робиться насамперед для того, щоб стати менш залежними від реклами. На думку глави компанії Джека Дорсі, такий крок дозволить соцмережі бути більш незалежною в питаннях фінансів.

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Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 13 лютого: