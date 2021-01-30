Вєсті Глобалайз: Трансгендери можуть служити в армії США

30 січня 2021 , 10:18
Читать новость на русском

Президент Джо Байден скасував указ Дональда Трампа про заборону військової служби для трансгендерів. Ще під час інавгурації новий очільник Білого дому говорив про те, що єдність Америки у її різноманітності. Саме такими словами він і закінчив свою заяву про скасування трампівської заборони.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Які ще важливі та цікаві події відбулися у світі – дізнайтеся далі.

До теми Скасував указ Трампа: Байден дозволив трансгендерам служити в армії США

Нове зображення на 20-доларовій банкноті

Міністерство фінансів США хоче замінити портрет на 20-доларовій банкноті. Мовиться про зображення президента-рабовласника Ендрю Джексона. Його хочуть змінити на фото афроамериканки, яка боролася проти рабства – Гаррієт Табмен.

Зверніть увагу У США хочуть змінити зображення на банкноті у 20 доларів: деталі

Штрафи за сленг у Північній Кореї

Кім Чен Ин заборонив громадянам Північної Кореї розмовляти південнокорейським сленгом. Відповідний законопроєкт " Про усунення реакційних думок і культури" з'явився у КНДР ще в грудні, але тільки зараз випадково потрапив до рук журналістів.

Радимо прочитати У КНДР заборонили південнокорейський сленг: як каратимуть порушників

Нові теорії змови від QAnon

Представники руху QAnon вкотре поширюють у соцмережах фейки. Вони вірять, що у 1871 у США з'явився таємний законопроєкт, що перетворив Америку на корпорацію. А потім до всієї цієї історії додався Франклін Рузвельт, який у 1933 "розпродав" усіх громадян таємним тіньовим інвесторам. Відповідно до вигаданого документа від 1871 року, Рузвельт змінив і дату інавгурації президентів з 4 березня на 20 січня.

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 30 січня 2021: відео

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.