Президент Джо Байден скасував указ Дональда Трампа про заборону військової служби для трансгендерів. Ще під час інавгурації новий очільник Білого дому говорив про те, що єдність Америки у її різноманітності. Саме такими словами він і закінчив свою заяву про скасування трампівської заборони.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

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До теми Скасував указ Трампа: Байден дозволив трансгендерам служити в армії США

Нове зображення на 20-доларовій банкноті

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Штрафи за сленг у Північній Кореї

Кім Чен Ин заборонив громадянам Північної Кореї розмовляти південнокорейським сленгом. Відповідний законопроєкт " Про усунення реакційних думок і культури" з'явився у КНДР ще в грудні, але тільки зараз випадково потрапив до рук журналістів.

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Нові теорії змови від QAnon

Представники руху QAnon вкотре поширюють у соцмережах фейки. Вони вірять, що у 1871 у США з'явився таємний законопроєкт, що перетворив Америку на корпорацію. А потім до всієї цієї історії додався Франклін Рузвельт, який у 1933 "розпродав" усіх громадян таємним тіньовим інвесторам. Відповідно до вигаданого документа від 1871 року, Рузвельт змінив і дату інавгурації президентів з 4 березня на 20 січня.

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