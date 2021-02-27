Вєсті Глобалайз: У Техасі з'явилась теорія змови щодо снігу Білла Гейтса

У тіктоці за допомогою теорій змови намагаються довести, що сніг у Техасі – фейковий. Водночас в Google стали популярними пошукові запити про "фейковий сніг" і причетність до цього Білла Гейтса та Джо Байдена.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про те, що ще цікавого відбулось у світі, станом на 26 лютого – у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: У Франції стався культурний колапс

У Сан-Франциско мандрує будинок

Вікторіанський будинок віком 139 років перевозили вулицями Сан-Франциско. Його планували знести, адже споруда занадто велика і застаріла для проживання. Однак щоб вберегти історичну пам'ятку, власник цього "дому на колесах" вирішив його перевезти на іншу адресу.

Назву Jeep Cherokee можуть змінити

Глава нації Черокі сказав, що компанії Jeep час припинити використовувати їхню назву. Мовиться про автомобілі марки Jeep Cherokee. Компанія випускає їх на ринок з 1974 року. Назва походить від індіанського племені – Черокі.

До теми Фейковий сніг у Техасі: прихильники теорії змови, стверджують, що все було влаштовано урядом

"Сімсони" замінили диктора

"Сімсони" замінили Гаррі Ширера на темношкірого диктора Кевіна Майкла Річардсона. На тлі протестів Black Lives Matter чимало кіностудій ухвалили нове правило – білі актори більше не можуть озвучувати темношкірих персонажів.

Не ув'язнювати, бо трансгендер

Засуджена за штурм Капітолію Джессіка Воткінс боїться жорстокого поводження з нею, адже запевняє – вона трансгендер. Жінка просить звільнити її з в'язниці, принаймні до початку суду. Запевняє, що з нею жорстоко поводилися і вона зазнала особливого ризику під вартою.

Королеву кокаїну заарештували

Емму Коронел заарештували за міжнародними звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Вона є дружиною Ель Чапо – колишнього лідера мексиканського картелю Сіналоа. У списку ФБР він був злочинцем номер один.

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Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 27 лютого: