Вєсті Глобалайз: Табори "перевиховання" уйгурів в Китаї

Влада Китаю побудувала 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки. На ділі це місця катувань і порушення прав людини.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про інші події у світі, станом на 9 лютого – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Глобалайз: Новий закон в США про "домашніх терористів"

Протести у Гонконзі

У школах Гонконгу введуть уроки національної безпеки. Тож, діти з 6 років вивчатимуть закон, який ухвалили на тлі протестів про екстрадицію. Все це запровадили після того, як влітку 2019 понад 2 мільйонів людей вийшли на акції у місті.

Закони Байдена

Байден підписав укази про "відновлення ролі США у світовому співтоваристві" – вони стосуються біженців, ЛГБТ та нацбезпеки. Зокрема, глава США розпорядився про початок адміністративної реформи, яка дозволить збільшити квоту біженців до 125 тисяч осіб до 2022 року.

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