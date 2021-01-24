Вєсті Глобалайз: У світі зростає кількість азеркінів

Азеркіни, або іншорідні — поняття, коли людське тіло не відповідає особистості або внутрішньому стану людини. З відповідним поняттям себе асоціює не одна людина у світі. Азеркіни, як правило, ідентифікують себе з міфологічними або фантастичними істотами.

Які світові події запам'ятались станом на 24 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.

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Страх перед коронавірусом в Чикаго

Чоловіка, що протягом 3 місяців жив в аеропорту Чикаго упіймали. Він заявив, що не хотів літати через страх перед коронавірусом. Новий мешканець летовища Адіт'я Сінгх "заселився" там 19 жовтня 2020 року, а упіймати його вдалося лише 16 січня 2021 року. Він, мабуть, і далі жив би там, але на нього випадково натрапили охоронці аеропорту і попросили показати документи.

Прихильники теорії змови проти 5G

На початку квітня 2020 року у Британії противники 5G спалили понад 20 веж. Через страх перед 5G і його здатність поширювати коронавірус, британський уряд навіть запустив спеціальну програму, яка пояснювала людям, що COVID-19 і вежі 5G – це дві абсолютно різні речі. Міф про зв'язок коронавірусу і мережі 5G став предметом особливого дослідження.

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Tesla – "вбивця котів"

Актриса Джеймі Лінн Спірс, яка була популярною в середині 2000-х років, назвала Tesla "вбивцею котів" – адже автомобіль надто тихий. Вона сказала, що Ілон Маск винен їй парочку котів. Для розв'язання проблеми Спірс пропонує спільно з Ілоном Маском зробити так, щоб Tesla під час їзди видавала шум, який буде відлякувати котів.

Небезпечна добавка "Апетамін"

"Апетамін" – нерегульована добавка, що стала небезпечним викликом для жінок, які хочуть набрати вагу. З'явилася вона завдяки індійській фармацевтичній компанії TIL Healthcare. Насправді стимуляція апетиту призводить до збільшення пропорцій тіла. Водночас "Апетамін" не сертифікували для безпечного використання.

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"Торги" з макаками

У храмі Улувату, на Балі в Індонезії перебуває дуже багато макак-крабоїдів. Особливість тварин у тому, що з ними можна "поторгуватися" – 273 дні дослідники спостерігали за понад 300 мавп, що живуть в районі храму. Як виявилося, вони ретельно вивчають майбутню жертву, визначають, які предмети для людини найдорожчі і коли постане вибір – поцуплять найцінніше.

Тверк в інстаграмі Black Lives Matters

На сторінці руху Black Lives Matters в інстаграмі, в честь дня народження борця за права темношкірих у США Мартіна Лютера Кінга молодшого – активісти опублікували в себе на сторінці відео – тверк темношкірої жінки на фоні обеліску в честь президента Джорджа Вашингтона і на сходах меморіалу Авраама Лінкольна.