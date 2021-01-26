Вєсті Глобалайз: У США відреагували на перші укази Байдена

Поки Дональд Трамп перші вихідні після обрання нового президента грав у гольф у резиденції, новий очільник Білого дому Джо Байден уже працював на повну. Перед ним стоять непрості завдання – зокрема "повиправляти роботу" Дональда Трампа. Водночас деякі громадяни США вже відреагували на перші укази Байдена.

Джерело: 24 канал

Які світові події запам'ятались станом на 26 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі.

До теми Вєсті Глобалайз: У світі зростає кількість азеркінів

Лобіювання щодо "Північного потоку-2"

Мануела Швезіг, прем'єр-міністерка землі Мекленбург-Передня Померанія, лобіює політику завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Введення в експлуатацію газогону означатиме "втрату довіри до Німеччини" як геополітичного гравця з наслідками для майбутнього Європи, які навряд чи вдасться виправити.

Шаманський сироп на Шрі-Ланці

Міністр Шрі-Ланки, яка пропагувала шаманський сироп від коронавірусу – отримала позитивний результат. Павісра Ваньяраччі активно "рекламувала" сиропи місцевого знахаря, який вмів варити антиковідні зілля з меду і мускатного горіха. Лікарі в країні спростували твердження, що рослинний сироп діє.

Знищення вакцин у Бостоні

У Бостоні знищили 1900 доз вакцини Moderna. Все тому, що прибиральник випадково відключив морозильну камеру. Річ у тім, що Вакцина має зберігатися при мінусовій температурі, в діапазоні від -10 до -15 градусів за Цельсієм. Прибиральник зачепив кабель живлення і кількох годин без холоду вистачило для того, щоб вакцини зіпсувалися.

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ЛГБТ-тероризм

ФБР розслідує вибух в анти-ЛГБТ церкві у Каліфорнії. Пастор бабтистської церкви висловлював ненависть до геїв та не визнавав міжрасових шлюбів. В результаті підриву ніхто не постраждав, але правоохоронцям довелося евакуювати людей із довколишніх будинків.

Покупка даних в США

Американську розвідку викрили у покупці даних про своїх громадян – мовиться про Розвідувальне Управління Міністерства Оборони, скорочено – РУМО. Протягом двох останніх років, розвідники викупляли інформацію про своїх громадян у брокерів. Спецслужби за допомогою власних систем стежили за переміщенням громадян.

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