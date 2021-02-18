Вєсті Глобалайз: У США планують боротися за видачу Ассанжа

Адміністрація Байдена планує продовжити боротися за екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Всередині 2000-х років він створив ресурс, де опублікував 100 тисяч секретних документів про участь США у війнах в Афганстіані та Іраку.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про останні події у світі станом на 18 лютого – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: Міністр самотності в Японії

Собака-мільйонер із США

Собака породи бордер-коллі – Лулу, згідно із заповітом свого власника, успадкувала 5 мільйонів доларів. Місцеві ЗМІ повідомили, що власник тварини Білл Дорріс був успішним бізнесменом у сфері нерухомості, вдалим інвестором і володів різноманітними пакетами акцій, а от сім'ї у нього не було.

У Росії жінка "поховала" близнюків, яких не було

У Ставропольському краї у Росії чоловік знайшов у могилі ляльки. І це після того, як його дружина заявила, що народила мертвих близнюків – жінка вирішила "пранканути" чоловіка, сказавши що вагітна.

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Китайця 18 років вважали жінкою

Китаєць Ші Пейпа 18 років прикидався жінкою. Все почалося в 1964 році, коли він познайомився з Бернаром Бурсіко – працівником французького посольства. Тоді на Пейпу тисли спецслужби і змусили випитувати у Бурсіко інформацію.

Трансгендерам заборонять змагання

В Міссісіппі збираються заборонити молодим трансгендерам-атлетам змагатися у жіночих спортивних командах. З такою ініціативою виступили республіканці. Мовляв, трансгендери в жіночих командах це несправедливо.

Працівники секс-індустрії чекали на вакцинацію

У США вибороти собі пріоритетність на вакцинацію проти коронавірусу намагалися працівниці індустрії для дорослих. Округ Вашингтон оголосив про пріоритетне щеплення для працівників секс-індустрії. Вони простояли 28 годин у черзі і виявилося, що ніхто й не збирається їх вакцинувати.

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