Вєсті Глобалайз: У США планують боротися за видачу Ассанжа

Адміністрація Байдена планує продовжити боротися за екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Всередині 2000-х років він створив ресурс, де опублікував 100 тисяч секретних документів про участь США у війнах в Афганстіані та Іраку.
Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Про останні події у світі станом на 18 лютого – дізнайтесь у програмі.
До теми Вєсті Глобалайз: Міністр самотності в Японії
Собака породи бордер-коллі – Лулу, згідно із заповітом свого власника, успадкувала 5 мільйонів доларів. Місцеві ЗМІ повідомили, що власник тварини Білл Дорріс був успішним бізнесменом у сфері нерухомості, вдалим інвестором і володів різноманітними пакетами акцій, а от сім'ї у нього не було.
У Ставропольському краї у Росії чоловік знайшов у могилі ляльки. І це після того, як його дружина заявила, що народила мертвих близнюків – жінка вирішила "пранканути" чоловіка, сказавши що вагітна.
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Китаєць Ші Пейпа 18 років прикидався жінкою. Все почалося в 1964 році, коли він познайомився з Бернаром Бурсіко – працівником французького посольства. Тоді на Пейпу тисли спецслужби і змусили випитувати у Бурсіко інформацію.
В Міссісіппі збираються заборонити молодим трансгендерам-атлетам змагатися у жіночих спортивних командах. З такою ініціативою виступили республіканці. Мовляв, трансгендери в жіночих командах це несправедливо.
У США вибороти собі пріоритетність на вакцинацію проти коронавірусу намагалися працівниці індустрії для дорослих. Округ Вашингтон оголосив про пріоритетне щеплення для працівників секс-індустрії. Вони простояли 28 годин у черзі і виявилося, що ніхто й не збирається їх вакцинувати.Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
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