У спеціальних генетичних банках зберігають 5 мільярдів насінинок майже 1 мільйона різновидів рослин. Вони розташовані по цілому світу. У випадку ядерного апокаліпсису, ними мають відновити життя на Землі.

Більше про те, що ще цікавого сталось у світі – у програмі за 13 березня.

У попередньому випуску Вєсті Глобалайз: Насильство над жінками в Ізраїлі

Брюссель проти домагань

У Брюсселі поліція у цивільному одязі відловлюватиме на вулицях порушників. Зокрема тих, хто проявляє сексуальні домагання або матюкається. У Бельгії з 2014 року такі дії караються позбавленням волі терміном на місяць або ж штрафом від 50 до 1000 євро.

Собаки Байдена

Президент Джо Байден має 2 собак. Вони переїхали із ним до Білого дому. Однак тепер чотирилапих родина Байденів планує повернути у свій маєток в Делавері. Причиною для цього стало те, що молодший із собак покусав охоронця резиденції президента.

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Страх Трампа

Існує теорія, що Дональд Трамп боїться собак. Про це вперше почали говорити у 2019 році, коли на аудієнцію в Білий дім привезли бельгійську вівчарку. Цей пес ліквідував лідера ІДІЛ Аль-Багдаді. Однак Трамп стояв осторонь і навіть не намагався підійти до собаки.

Консерватори сексуальних вподобань

Користувачі мережі придумали новий гендер – Super Straight. За словами ідеологів, в сучасному світі гетеросексуальна людина, яка не приймає інших гендерів – автоматично вважається гомофобом. Однак прибічники нової ідеології – консерватори у плані сексуальних вподобань.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 13 березня: