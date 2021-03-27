Вєсті Глобалайз: у католицькій церкві Німеччини викрили сотні випадків педофілії

Експерт-криміналіст Бйорн Герке на замовлення кельнської архієпископії провів розслідування сексуального насильства в католицькій церкві Німеччини. Там немає точної кількості жертв, але є сотні винних у сексуальному насильстві над дітьми представників духовенства, які приховували інформацію та зловживали становищем.

Про інші цікаві події, які стались у світі станом на суботу, 27 березня – у програмі.

Читайте також На Закарпатті знайшли злодія, який перехрестився перед пограбуванням церкви: він вибачився

Як зібрати колоду карт

Американець Пітер Слеттері хотів перевірити, чи вдасться йому зібрати цілу колоду карт, тільки підбираючи по одній карті на вулиці під час прогулянки. Через 6 місяців пошуків він нарешті зміг це зробити.

Додаток для згоди на секс

В Австралії з'явилася пропозиція створити додаток для згоди на секс. З такою ініціативою виступив комісар поліції Мік Фуллер. На його думку, сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. Але ідея викликала хвилю негативних реакцій.

Користь від канабісу в США

Штат Іллінойс використовуватиме податок з продажів марихуани для фінансування першої урядової програми репарацій. Будь-який охочий може вкласти скільки хоче.

Цікаво Чому важливо легалізувати канабіс: пояснення МОЗ

Канабісні картки у Великій Британії

У Великій Британії з'явились канабісні картки – Cancard. Щоб отримати їх, необхідно пройти консультацію в лікаря і тільки медпрацівники можуть виписати дозвіл на володіння такою карткою.

Платний інстаграм

Інфлюенти запускають приватні облікові записи, де треба платити за підписку. Але наразі в інстаграмі не передбачені можливості передплати за контент і не плануються найближчим часом.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 27 березня: