У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 24 грудня – президент США Дональд Трамп вірить у різні теорії змови, зокрема у поширену в США конспірологічну теорію QAnon. Для того, щоб купити за 6 місяців будинок з нулем заощаджень, достатньо лише шпильки. Журналісти та бізнес-інсайдери поговорили із американськими астрологами про те, як розвивався їхній бізнес упродовж 2020 року.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Президента Чилі оштрафували на 3,5 тисячі доларів за відсутність маски на обличчі. Повітряні сили здійснили перший військовий політ зі штучним інтелектом. На редіті з'явився новий тренд – фальшиві м'язи, які створені для того, щоб прибрати худощавість або кривуватість ніг.