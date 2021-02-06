На стадіоні у Лос-Анджелесі проводять вакцинаю проти COVID-19. Американці, що виступають проти імунізації, зібрались на мітинг. 50 людей перекрили вхід до стадіону та вийшли з плакатами, де висловлювали своє невдоволення.

Джерело: "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Про інші цікаві події у світі, станом на 6 лютого – дізнайтесь у програмі.

У попередньому випуску Вєсті Глобалайз: У Франції можуть заборонити носити хіджаб

Авіаційний "жарт"

Чоловік надавав літакам і вертольотам неправильні інструкції щодо польотів над Берліном. Він не диспетчер і ніколи ним не був. Навіщо він це робив – поки невідомо, триває розслідування.

Таємна соцмережа

Навесні 2020 року у США появилась нова соцмережа, у яку неможливо потрапити. Унікальність додатку полягає у тому, що всі користувачі спілкуються між собою за допомогою подкастів. За словами учасників цієї мережі "це нагадує вечірку, де всі між собою спілкуються".

ZOOM із козами

Власниця ферми в англійському графстві Ланкашир придумала незвичний бізнес. Всі охочі можуть вийти "на нараду" із її кізочками. Вартість 5-хвилинної відеозустрічі – 5 фунтів.

Цікаво, що в Україні є схоже задоволення: існує канал на ютубі "Я і мої кози", де пані Любов ділиться із підписниками різними лайфхаками по догляду за козами.